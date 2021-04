Vasco Rossi, la storia di "Che ironia"

Che ironia (musica e testo: Vasco Rossi)



Canzone minore, che svela gli ultimi spunti del Vasco cantautore puro. In lui il rock ormai ha vinto ma qua e là l’artista alterna ancora, al proprio bozzettismo a flash, scritture tradizionali come questa, molto metaforica e piuttosto jannacciana, che parla di malattie senza medici per curarle, svelando solo nel finale che si tratta, banalmente, di malattie d’amore. “Che ironia, io grande grosso e intelligente in balia di una bambina prepotente e cattiva”.

Riecheggia qui un’anticipazione del reggae di "Vado al massimo", dentro un pezzo dal sound scintillante e gradevolissimamente pop rock, mirato però a un’autoironia più presunta che effettiva, dato che Vasco nell’81 è “spericolato” anche in fatto di donne e non ha ancora incontrato un sentimento vero. Non essendo neppure una denuncia di certi stereotipi femminili negativi, come "La strega" e altre, si può appunto parlare di un episodio minore del suo repertorio.



I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.