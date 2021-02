Perché The Weeknd gira con il volto bendato?

Tranquilli, il volto di The Weeknd è sano e salvo. Non hanno pestato di botte il cantante canadese. E neppure si è rifatto zigomi, naso e mento, come sembra nel video del singolo "Save your tears". Il perché appare in pubblico e nelle immagini promozionali con la faccia coperta da bende, la star dell'r&b contemporaneo - che salì alla ribalta nel 2015 con una canzone intitolata, guarda un po', "Can't feel my face" - lo ha spiegato in una recente intervista.

The Weeknd - vero nome Abel Tesfaye, 30 anni - ha riassunto con queste parole il concept parlando con "Variety":

"Il significato dell'intera fasciatura della testa riflette l'assurta cultura delle celebrità di Hollywood e di chi manipola sé stesso per ragioni superficiali, per compiacere e per ricevere approvazione".

Sulla copertina del suo ultimo album, "In the hour", uscito lo scorso anno, il cantante appare con il volto tumefatto:

"Non volevo essere attraente, per me non è importante. Mi interessava più avere una narrazione".

Nelle scorse settimane The Weeknd è tornato sulla polemica legata alla sua esclusione dai Grammy Awards, i premi musicali più ambiti. Dopo aver puntato il dito contro gli organizzatori, il cantante ha detto: "Onestamente non me ne frega più niente. Ho tre Grammy e ora non so cosa farmene. Mi fa schifo pure affrontare la questione. Voglio dimenticare i premi".

The Weeknd si consolerà esibendosi da protagonista durante l'halftime show del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League, in programma questa domenica, 7 febbraio, al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida.