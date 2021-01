Sanremo 2021, la Rai ha deciso: il video di Fedez non comporta l'esclusione

"A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell'interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall'artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo' considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione", questa è la nota che è stata diffusa dalla Rai.

Fedez ha postato su Instagram alcuni secondi del brano con cui è in gara a Sanremo insieme a Francesca Michielin per una grossolana svista, pochi secondi affidati alle stories a cui non è stato tolto l’audio, che sono sati subito rimossi. La Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo si sono attivate “per le verifiche del caso", ora questa nota chiude definitivamente il caso. Durante la giornata non si è fatta attendere la reazione del Codacons che ha chiesto l’esclusione "con effetto immediato" di Fedez dal Festival, minacciando di denunciare penalmente la Rai e di chiedere risarcimenti, anche per conto degli altri artisti che risulterebbero "penalizzati". I rapporti fra Fedez e l’associazione dei consumatori, d’altra parte, sono tesi da parecchio tempo, specie da quando il cantante è stato querelato per diffamazione dal Codacons, avendo poi la meglio. Anche stando all’Afi, l’Associazione fonografici italiani "da regolamento Fedez sarebbe fuori", ma il Festival, scrive il presidente Sergio Cerruti in una lettera aperta, andrebbe comunque rinviato in toto.