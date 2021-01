Beastie Boys, all'asta per beneficenza tutti i premi ricevuti

Mike D dei Beastie Boys ha annunciato che metterà all'asta una grande quantità di cimeli appartenuti alla formazione di hip hop bianco più rock e famosa della storia. Il ricavato dall'asta, indetta da Sotheby's, sarà devoluto in beneficenza per aiutare i bambini che soffrono di carenza di cibo. Dischi di platino, premi e trofei vari saranno tutti messi all'asta per una buona causa: aiutare i bambini bisognosi di cibo attraverso l'associazione Good Eats L'organizzazione scelta da per ricevere il ricavato dalla vendita si occupa, infatti, di garantire pasti gratuiti ai bambini in difficoltà, specialmente nell'area di provenienza della band: New York.

Come raccontato attraverso un post su Instagram dallo stesso MC americano, a raccogliere i cimeli è stata la madre di Mike D, scomparsa lo scorso anno.

Nel messaggio, Mike D spiega che lui non ha mai amato particolarmente i riconoscimenti. Tutti i premi che riceveva per il suo lavoro con i Beastie Boys, una delle formazioni che più hanno saputo dare un senso alla parola 'crossover' unendo il background punk del trio con l'hip hop e il funk, capacità che ha fatto guadagnare loro fan di qualsiasi tipo, Mike D li consegnava a sua madre, Hester Diamond. "Non mi sono mai trovato a mio agio nel guardare premi o riconoscimenti che abbiamo ricevuto nel corso degli anni - ha spiegato Mike D - non che non li apprezzassi ma non avevo bisogno di averli davanti agli occhi.

Quindi, ogni volta, li davo a mia madre che era ben felice di averli. Purtroppo lei è morta lo scorso anno, era una donna fantastica ma questa è un'altra storia".