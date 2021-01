Billie Eilish era solita sedersi in macchina e piangere ascoltando questa canzone

Ieri sera, 29 gennaio, si è svolto in streaming l’evento annuale ALTer EGO di iHeartRadio, durante il quale si sono esibiti dal vivo Billie Eilish e i Foo Fighters. Oltre alle due nuove performance tenute dalla voce di “Bad guy” e dal gruppo di Dave Grohl, durante l’iniziativa sono stati trasmessi filmati di esibizioni d’archivio di artisti che hanno preso parte a edizioni passate dell’evento, come Beck, Black Keys, Blink-182, Cage The Elephant, Coldplay, Killers, Mumford & Sons, Muse, Twenty One Pilots e Weezer.

Intervistata insieme a suo fratello Finneas O’Connell - con il quale ha chiuso l’evento eseguendo live il singolo “Therefore I am” e le canzoni “Everything I wanted” e “My future” - la 19enne cantautrice losangelina ha raccontato che in alcune occasioni le è capitato di sedersi in macchina e piangere ascoltando una determinata canzone.

Spiegando come la musica dei Killers - protagonisti di un video live trasmesso ieri sera della loro hit “Mr. Brightside”, tratto da una loro performance tenuta durante una passata edizione dell’iniziativa di iHeartRadio - abbia influenzato sia Billie Eilish che suo fratello, Finneas ha detto: “I Killers sono la band che entrambi consideriamo come il nostro gruppo preferito dell’infanzia, specialmente per il loro album di debutto [“Hot fuss”], perché ‘Mr. Brightside’ è un brano importante per noi”.

Rivelando che la canzone che più volte ha ascoltato in macchina piangendo è il singolo d’esordio di Brandon Flowers e soci, pubblicato nel 2003, la popstar statunitense ha detto:

“C’erano volte in cui mi sedevo in macchina e piangevo ascoltando ‘Mr. Brightside’, anche se nella mia vita nulla era paragonabile a quella situazione”.

La Eilish ha aggiunto: “La loro musica ti fa sentire compreso, anche se ciò per cui ti senti capito non è ciò che provi, non so se mi spiego. Adoro i Killers”.

Mentre a Billie Eilish è spettato il compito di chiudere l’evento ALTer EGO di iHeartRadio, i Foo Fighters hanno avuto l’onore di dare il via alla serata suonando quattro brani dal vivo. Nello specifico Dave Grohl e soci hanno eseguito “Shame shame” e “Waiting on a war”, due brani tratti dal loro nuovo album “Medicine at midnight” - in uscita il prossimo 5 febbraio -, oltre ai loro classici “Everlong” e “The pretender”.