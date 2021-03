U2, "The Joshua Tree": "With or without you"

"With or Without You" è senza dubbio il brano più famoso dell’album, e direi uno dei pezzi più popolari della storia della

musica. Dall’indole religiosa, questa perla melodica racconta di un amore perduto dalla doppia valenza: da una parte quello

di una relazione finita, dall’altra di una crisi mistica, come il testo fa intendere, dove la spina sul fianco richiama inevitabilmente la lancia conficcata nel costato di Cristo.

Attraverso la tempesta

Raggiungiamo la riva

Tu ce la metti tutta ma io voglio di più

Ti sto aspettando

Con te o senza di te

L’altra riva è metafora di salvezza, ma per raggiungerla bisogna prima attraversare un fiume in piena, simbolo di vita e di rinascita. La fede e l’amore si trovano lì, bisogna armarsi di coraggio e intraprendere il viaggio.

Le mie mani sono legate

Il mio corpo ferito

Lei mi stringe

Non posso vincere né perdere

Non posso vivere con te o senza di te

Nel vento ululante giunge una pioggia pungente

Guardala piantare chiodi nelle anime sull’albero del dolore

Con un bagliore rosso e arancione

Il volto della paura scorre nella valle sottostante

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.