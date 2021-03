U2, "The Joshua Tree": "I still haven't found what I'm looking for"

"I Still Haven’t Found What I’m Looking For" è un gospel rock di grande impatto.

Il secondo singolo di "The Joshua Tree" è impregnato di spiritualità black, sia negli arrangiamenti sia nel testo, che tanto assomiglia a una preghiera religiosa. La canzone nasce casualmente durante una festa, dove Bono inizia a suonare la chitarra classica, inventando così il giro principale. The Edge, non appena lo sente, pronuncia il primo titolo che gli viene in mente. “Lontano dagli uomini si ritorna a essere uomo”. Qui viene affrontato il tema della fuga dalla civiltà e il ritorno a un mondo primitivo, lontano, ricco di valori. Il brano si trasforma lentamente in un gospel, con i cori di Eno e Lanois a dare una mano, ma che, in sede live, si avvarrà di un vero gruppo gospel, come è udibile nella versione dal vivo contenuta in "Rattle and hum".

Ho baciato labbra di miele

Ho sentito la guarigione sulle sue dita

Lei bruciava come il fuoco

Ardente di desiderio

Ho parlato la lingua degli angeli

Ho stretto la mano al diavolo

Lei era calda nella notte

E io freddo come pietra

Il videoclip viene girato (ovviamente in bianco e nero) per le strade di Las Vegas, in Nevada, dove la band cattura l’atmosfera del posto. Tra le righe di questo splendido singolo troviamo tutte le tematiche care al popolo nero: la fede in Dio, l’amore per una donna, il senso della vita e quello della morte, il richiamo al diavolo, il desiderio di libertà.

Io credo che il Regno verrà

Tutti i colori saranno mescolati in uno solo

Intanto sto correndo

Tu hai rotto ogni vincolo

Hai sciolto le catene

Hai portato la croce

Con i miei peccati sulle spalle

Vedo la pietra

Incastonata nei tuoi occhi



Vedo la spina

Rigirata sul tuo fianco

Ti aspetto

Su un letto di spine lei mi fa aspettare

Aspetto, senza di te

Il testo di questo articolo è tratto da "Il fuoco indimenticabile - 40 anni di U2: gli album, le canzoni, la storia", di Andrea Cerasi, (C) 2020 Lit Edizioni s.a.s. Per gentile concessione.