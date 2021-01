White Stripes: ecco un nuovo video di ‘Seven nation army’ live al Bonnaroo nel 2007

Dopo aver dato alle stampe "Greatest Hits", la prima raccolta ufficiale del duo composto da Jack e Megan White e aver reso disponibile al download su Bandcamp - fino allo scorso 20 dicembre - "Live at The 40 Watt”, i White Stripes hanno nuovamente messo mano agli archivi e pubblicato un video live tratto dalla loro esibizione del 2007 al Bonnaroo Music & Arts Festival di Manchester, Tennessee.

Nello specifico, la clip propone l’esecuzione di “Seven nation army”, eseguita dalla band statunitense alla fine del suo concerto andato in scena il 17 giugno 2007, parte della tournée a supporto dell’ultimo album in studio dato alle stampe dal gruppo, “Icky Thump”.

Oltre alla canzone estratta da “Elephant”, quarto lavoro discografico dei White Stripes, sul palco del Bonnaroo la formazione composta da Jack e Meg White ha suonato altri classici del suo repertorio, come - tra gli altri - “Icky Thump” e “We're going to be friends”, e cover di brani di altri artisti, come “Jolene” di Dolly Parton. Una versione registrata in studio dal duo della canzone scritta e originariamente interpretata dalla cantautrice statunitense è stata pubblicata come lato b del singolo dei White Stripes “Hello operator” del 2000.

La band composta da Jack e Meg White ha tenuto il suo ultimo concerto allo Snowden Grove Amphitheater di Southaven, in Mississippi, il 31 luglio 2007. Il live è diventato un album dal vivo e la registrazione integrale dello show, intitolata "The White Stripes: Live in Mississippi”, è stata pubblicata nel 2019.