White Stripes: escono "Live at The 40 Watt" e due clip dal vivo

Lo scorso 4 dicembre i White Stripes hanno pubblicato "Greatest Hits", la prima raccolta del duo composto da Jack e Megan White, ora la band statunitense ha reso disponibile fino al 20 dicembre al download su Bandcamp "Live at The 40 Watt".

"Live at The 40 Watt" si compone di undici brani ed è stato pubblicato, inutile dirlo, su Third Man Records. La registrazione risale al 27 settembre 1999 quando la band si esibì al 40 Watt Club di Athens, in Georgia. Tutti i proventi incassati dalla uscita andranno a favore di Fair Fight Action, un gruppo di difesa della partecipazione degli elettori che ha lavorato per proteggere i diritti degli elettori aventi diritto alle elezioni presidenziali nello stato della Georgia.

Tracklist:

01. Sugar Never Tasted So Good

02. Good To Me

03. Suzy Lee

04. Let’s Build A Home

05. Jolene

06. Astro

07. Jimmy The Exploder

08. Broken Bricks

09. I’m Bored

10. Slicker Drips

11. The Big Three Killed My Baby

La band ha inoltre ripubblicato due loro performance al Saturday Night Live, relative a "Dead Leaves And The Dirty Ground" e "We're Going to Be Friends" che è possibile vedere qui sotto.