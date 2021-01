Billie Eilish e Rosalía: ascolta l'atteso duetto su 'Lo vas a olvidar'

Billie Eilish e Rosalía insieme in un singolo. Si intitola "Lo vas a olvidar": annunciato negli scorsi giorni via social, per la gioia tanto dei fan della voce di "Bad guy" quanto di quelli della cantante spagnola che ha rivitalizzato il flamenco in salsa pop (circa 90 milioni di follower complessivi per i rispettivi account su Instagram), il brano è uscito oggi, accompagnato dal relativo videoclip su YouTube.

La canzone farà parte della colonna sonora del nuovo episodio speciale di "Euphoria", acclamata serie tv statunitense trasmessa da HBO, scritta da Sam Levinson e basata sull'omonima miniserie israeliana ideata da Ron Lashem, Dapha Levin e Tmira Yardeni che racconta le vicende di un gruppo di liceali alle prime armi con droghe, sesso e problemi di identità (l'episodio andrà in onda domenica 24 gennaio).

"Lo vas a olvidar" è stato scritto a quattro mani da Billie Eilish, Rosalía, Pablo Diaz-Reixa e da Finneas, fratello della 19enne popstar losangelina, già dietro al successo dell'album "When we all fall asleep, where do we go?", che tra il 2018 e il 2019 - complici hit come "Wish you were gay", "Everything I wanted" e "Ilomilo" - le ha permesso di scalare le classifiche internazionali. Finneas ha anche curato la produzione della canzone.

Tanto Billie Eilish quanto Rosalía - la cui ultima fatica discografica, "El mar querer", risale al 2018 - sono state molto presenti sulle scene negli ultimi mesi, dopo l'uscita dei rispettivi dischi.

Chiusa la promozione di "When we all fall asleep, where do we go?", Billie Eilish ha pubblicato i singoli come "My future", "No time to die" (il brano principale della colonna sonora dell'omonimo film, nuovo capitolo della saga di 007, la cui uscita era prevista per la primavera del 2020 ma è stata poi posticipata al 2021 a causa della pandemia da Covid-19) e "Therefore I am". Rosalía ha invece fatto uscire i singoli "Con altura" (con J Balvin e El Guincho), "Aute cuture", "Milionària", "Yo x ti, tu x mi" (con Ozuna), "A palé", "Juro qué", "TKN" (con Travis Scott), "Dolerme", comparendo anche al fianco di Arca per "KLK", di Daddy Yankee e J Balvin per il remix di "Relación" e di Bad Bunny per "La noche de anoche".

Il prossimo 26 febbraio arriverà su Apple+ il film documentario "Billie Eilish: the World's a little blurry", che racconta l'ascesa al successo della popstar. Il documentario è diretto dal regista americano R.J. Cutler, già dietro ad apprezzati biopic come quelli dedicati a John Belushi ("Belushi", 2020) e Marlon Brando ("Listen to me Marlon", 2015). Questo il trailer:

Billie Eilish ha da poco annunciato la pubblicazione del suo primo libro, una raccolta di foto personali dal titolo "BILLIE EILISH", che sarà disponibile dall’11 maggio.