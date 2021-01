I Weezer hanno annunciato l’uscita del nuovo album "Ok Human"

Sorpresa in casa Weezer: la band di Rivers Cuomo ha annunciato l’uscita del nuovo album "OK Human", che arriverà il 29 gennaio e sarà preceduto qualche giorno prima dal singolo "All My Favorite Songs": potremo ascoltarlo giovedì 21. Questo progetto sarà il primo disco dell’anno per i Weezer, visto che il 7 maggio arriverà anche, come previsto, "Van Weezer", di cui era stata rimandata la pubblicazione l’anno scorso.

La nuova fatica discografica è stata annunciata dai Weezer attraverso il loro profilo Instagram ufficiale. Il nuovo album di inediti sarà basato sull'utilizzo del pianoforte con alcuni arrangiamenti orchestrali, come dichiarato dal frontman Rivers Cuomo al magazine Entertainment Weekly. Se "Van Weezer" sarà dedicato al grande .Eddie Van Halen, anche se la pubblicazione originaria del lavoro era prevista ben prima della scomparsa del leggendario chitarrista, "Ok Human" un chiaro rimando (almeno nel titolo) all'album dei Radiohead "Ok Computer".

"Più veloci di una chiamata internet. OK Human, il nuovo album, sarà pubblicato il 29 gennaio (la copertina è di @mattiasink). Il singolo "All My Favorite Songs" uscirà giovedì 21 gennaio. Una quantità limitata di vinili sarà disponibile su weezerwebstore.com Questo sarà l'unico posto da cui ordinare il vinile prima che arrivi nei negozi. p.s. Van Weezer uscirà come da programma il 7 maggio", questo il messaggio scritto sui social.

Qui sopra c’è la copertina della nuovo album e qua sotto c’è la tracklist di "Ok Human":

01. All My Favorite Songs

02. Aloo Gobi

03. Grapes Of Wrath

04. Numbers

05. Playing My Piano

06. Mirror Image

07. Screens

08.

Bird With A Broken Wing.

09. Dead Roses

10. Everything Happens For A Reason

11. Here Comes The Rain

12. La Brea Tar Pits