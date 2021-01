Nessuna infezione al concerto test del Primavera Sound senza distanza sociale

Negli Stati Uniti il dottor Anthony Fauci si augura che i concerti possano tornare a svolgersi il prossimo autunno se si riesce a vaccinare il 70% della popolazione. Qui in Europa, sono state prese misure più severe nei confronti della pandemia e si cerca di riuscire a organizzare eventi con qualche mese di anticipo. Di recente è stato condotto un evento di prova dal vivo dal Primavera Sound che ha visto un tasso di infezione da Covid-19 dello 0%.

Lo studio è stato denominato PRIMA-CoV ed è stato condotto con l'aiuto della Fight AIDS and Infectious Diseases Foundation e dell'Ospedale Universitario Germans Trias i Pujol di Badalona (Barcellona). L'obiettivo era verificare se un evento di musica dal vivo tenuto in una sede al coperto con le dovute precauzioni ma senza linee guida di distanziamento sociale potesse essere al sicuro dalla trasmissione del coronavirus. L'indagine ha portato dei risultati confortanti poiché nessuno degli individui che hanno partecipato al concerto è risultato positivo al Covid-19 otto giorni dopo l'evento di prova.

Lo scorso 12 dicembre, 1.047 partecipanti sono stati invitati alla sala Apolo di Barcellona per un concerto con due dj set e due band dal vivo. I partecipanti avevano un'età compresa tra i 18 e i 59 anni e nessuno aveva ricevuto un test Covid-19 positivo nei 14 giorni precedenti. Il giorno dell'evento, ogni soggetto è stato sottoposto a un test rapido e ha ricevuto un risultato negativo in 15 minuti. Alla fine, 463 persone sono entrate nel locale, mentre a un altro gruppo di 496 persone è stato impedito di assistere allo spettacolo vero e proprio.

A coloro che sono entrati per assistere allo spettacolo è stata data all'ingresso una maschera N95. Le bevande alcoliche sono state servite in un'area bar da 1.600 posti separata dalla sala concerti con una capienza di 900 posti, ognuna delle quali aveva ottimizzato il flusso d'aria e la ventilazione, ai partecipanti era permesso rimuovere le mascherine protettive solo per bere. Le aree fumatori all'aperto avevano una capacità limitata e persino i bagni erano monitorati per ridurre le code. Una volta all'interno della sala da concerto, però non c'erano restrizioni di distanza sociale ed era permesso ballare e cantare insieme.

L'evento ha avuto una durata di cinque ore, con un tempo medio di presenza di due ore e 40 minuti. Otto giorni dopo, tutti i 959 partecipanti allo studio sono tornati per il test e nessuno del primo gruppo è risultato positivo, mentre lo erano due del secondo gruppo. Nella loro relazione i ricercatori hanno così concluso: "Pertanto, la partecipazione a un concerto di musica dal vivo organizzato con una serie di misure di sicurezza che includevano un test dell'antigene negativo per SARS-CoV-2 eseguito lo stesso giorno, non è stato associato ad un aumento delle infezioni da COVID-19. Era proprio questo l'obiettivo dello studio: validare questo tipo di test come uno strumento estremamente utile per poter portare avanti qualsiasi tipo di evento, musicale o meno, senza distanziamenti sociali".

Questi risultati sono incoraggianti per i promoter dei festival europei che sperano di poterli organizzare la prossima estate. Di recente l'amministratore delegato di Festival Republic (Reading & Leeds, Download Festival) Melvin Benn ha dichiarato al magazine britannico NME: "Mi sento molto positivo perché so che è possibile. Sono molto fiducioso per la fine dell'estate, sono molto fiducioso per l'inizio dell'estate. Se tutti coloro che hanno più di 60 anni, o sicuramente più di 50 anni, vengono vaccinati entro la fine di maggio, non dovrebbe esserci alcun problema".

I test rapidi all'ingresso dei locali sono solo un modo con cui i ricercatori sperano di garantire le precauzioni Covid-19. Un paio di studi tedeschi hanno recentemente scoperto che "la trasmissione di aerosol può essere quasi esclusa" negli eventi al chiuso a condizione che tutti indossino una maschera e che i luoghi abbiano una ventilazione e un flusso d'aria adeguati. A tal fine, il The 100 Club di Londra si prepara a pilotare un nuovo sistema di ventilazione progettato per sradicare fino al 99,99% dei patogeni presenti nell'aria, incluso il coronavirus.