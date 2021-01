Phil Spector, i ricordi di Darlene Love: "Con quelle pistole..."

Dopo l'ex moglie Ronnie, un'altra vecchia conoscenza di Phil Spector ha deciso di dire la sua sul leggendario produttore, scomparso lo scorso sabato all'età di 81 anni mentre stava scontando - dal 2009 - una condanna a 19 anni di carcere per omicidio. Si tratta di Darlene Love, tra le voci simbolo della musica r&b statunitense.

In un'intervista concessa all'edizione statunitense di "Rolling Stone", la cantante - oggi 79enne - ha detto:

"Ricordo che stavo entrando in studio un giorno e vidi che tutti correvano fuori come se stessero scappando. Dissi: 'Che succede ragazzi?'. Mi risposero che Phil era lì dentro con una pistola. Risposi: 'Cosa?! Ok, torno a casa'. Non entrai mai in quello studio. Gli dicevo sempre: 'Phil, uno di questi giorni tirerai fuori quella pistola e succederà qualcosa. Non credevo che sarebbe davvero successo. Ma se le persone si comportano in quel modo, prima o poi succede".

Vero nome Darlene Wright, la cantante lavorò con Phil Spector in studio all'inizio degli Anni '60: dalla collaborazione con il produttore nacquero hit come "He's a rebel", "(Today I met) The boy I'm gonna marry" e il successo natalizio "Christmas (Baby please come home)".

Fu Phil Spector a suggerirle di adottare come nome d'arte quello di Darlene Love, rivendicandone qualche anno più tardi - sostiene la cantante, che cambiò legalmente il proprio nome - la paternità: