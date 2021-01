Olivia Rodrigo subito prima in UK, sopra Ed Sheeran e le Little Mix. Boom per il video

Il fenomeno del pop internazionale del 2021? Con molta probabilità sarà Olivia Rodrigo (chi è ve lo abbiamo raccontato qui). Forse lo è già. Parlano i dati. La 17enne cantautrice californiana (compirà 18 anni il 20 febbraio) con il suo singolo "Drivers license" è volata dritta al primo posto della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito, senza passare per altre posizioni: battuti due pesi massimi del pop d'oltremanica come le Little Mix (la scorsa settimana erano prime con "Sweet melody") e Ed Sheeran (che con la sua "Afterglow", dopo aver debuttato fuori dalla top 10, è riuscito a risalire la china: la scorsa settimana era secondo, ora è terzo).

In pochi giorni Olivia Rodrigo è passata dall'essere la next big thing del pop - così vengono definiti dagli addetti ai lavori, con un po' di sensazionalismo, i fenomeni da tenere d'occhio - ad una realtà capace di macinare numeri importanti. A una settimana dalla sua pubblicazione il videoclip ufficiale di "Drivers license" su YouTube si appresta a superare il traguardo dei 40 milioni di visualizzazioni: ha per protagonista la cantautrice che guida senza meta cantando di un amore perduto, interpretando pari pari il testo del brano ("You said forever / now I drive alone past your street"). E su Spotify la canzone è prossima ai 100 milioni di ascolti.

Solo un giorno fa la cantautrice, "sponsorizzata" da Taylor Swift, che ha portato all'attenzione del grande pubblico "Drivers license" condividendola su Instagram (lì la popstar conta 144 milioni di follower, per dire), postava sul suo account personale un video in cui immortalava la sua reazione dopo aver beccato in radio la sua canzone: "Quando ho scritto ‘Drivers license’ avevo appena subito una delusione amorosa ed ero molto confusa - ha raccontato - mettere insieme tutti questi sentimenti ed emozioni mi ha reso le cose più chiare e semplici. Credo sia questo lo scopo dello scrivere brani. Non c’è nulla di più terapeutico di suonare il piano nella mia stanza e scrivere una canzone triste. E’ davvero la cosa che più preferisco al mondo".

Olivia Rodrigo ha recitato nel ruolo di Nini Salazar-Roberts nello show di Disney+, "High School Musical: The Musical: The Series", di cui al momento stanno girando la seconda stagione. Per la colonna sonora ha composto il brano "All I want" (195 milioni di ascolti su Spotify). Il suo Ep di debutto, scritto durante la quarantena, uscirà quest'anno.