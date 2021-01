Shakalab: "Sin dinero” dal vivo per Rockol. Video

Gli Shakalab sono pronti a tornare con un nuovo progetto discografico. Per il 2021, infatti, è prevista l’uscita di un nuovo album della reggae band di origine siciliana, successore di “Non facciamo musica” del 2018.

Per Rockol, il gruppo ha registrato una versione live di "Sin dinero”, brano che sarà contenuto nel suo disco di prossima uscita. A proposito della canzone gli Shakalab hanno detto:

“‘Sin dinero’ è un brano che rimarca il concetto secondo cui il rispetto dei nostri princìpi è per noi una priorità. Nel nostro ambiente è facile dimenticarsi i motivi per cui si è iniziato a fare musica, ci sono tante promesse, molto fumo negli occhi e tantissima gente pronta ad approfittare del lavoro altrui. Ci siamo trovati diverse volte davanti ad un bivio in cui da una parte c'erano i nostri principi e dall'altra fantomatiche promesse di guadagni e visibilità; la nostra risposta è stata sempre la stessa.

I soldi se devono venire che ben vengano (non siamo ipocriti) ma deve succedere in un contesto di coerenza e di totale onestà artistica”.

Ecco il video di “Sin dinero”, realizzato per Rockol:

Lo scorso 8 gennaio la formazione di origine siciliana ha pubblicato, come anticipazione del suo prossimo progetto discografico, il singolo “Giganti” che, prodotto da Shablo, conta della collaborazione di Alborosie.

“In un momento storico e delicato come questo in cui tutti siamo sottoposti ad uno stress psicologico ed emotivo ancora maggiore l’amicizia, anche se a distanza, assume una valenza particolare”, hanno dichiarato gli Shakalab, presentando il loro più recente brano, che è accompagnato da un video diretto da Benedetto D’angelo e girato tra Torretta Granitola (Trapani, Italia) e la Jamaica. La band ha aggiunto: “Paragonata ad un ‘gigante’, l’amicizia vera è in grado di sopperire ad innumerevoli mancanze, lenendo la sofferenza che è intrisa in differenti forme in ognuno di noi, dandoci quella forza necessaria per andare avanti”.

Guarda il video di “Giganti”: