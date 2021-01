Lutto per gli INXS: è morto lo storico manager Chris "CM" Murphy

Lutto in casa INXS. È morto a soli 66 anni lo storico manager del gruppo australiano tra i fenomeni di punta della new wave e del pop elettronico a cavallo tra gli Anni '80 e '90, Chris "CM" Murphy.

Murphy si è spento a Sydney, in Australia, dopo una lunga battaglia contro un raro linfoma, chiamato linfoma mantellare. La notizia è stata confermata dalla sua società tramite un comunicato stampa: "Quella di CM è stata una carriera illustre, quarantennale: ha avuto un impatto incredibile sull'industria della musica e dell'intrattenimento. Noto per aver portato alla ribalta la sua 'band di fratelli', gli INXS, CM Murphy ha influenzato molti con la sua passione e la sua determinazione. Ci mancherà molto".

I membri ancora in vita degli INXS lo hanno omaggiato con un comunicato congiunto:

"Senza di lui la storia degli INXS sarebbe stata totalmente diversa".

L'anno scorso Murphy partecipò alle riprese di "Mystify", il documentario su Michael Hutchence, il leader della band di "Never tear us apart", scomparso prematuramente nel 1997 all'età di 37 anni.