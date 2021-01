Black Sabbath: in arrivo le ristampe di ‘Heaven and hell’ e ‘Mob rules’ con inediti

Il prossimo 5 marzo saranno pubblicate le ristampe di “Heaven and hell” e “Mob rules” dei Black Sabbath. I primi due album realizzati dalla band britannica con il cantante Ronnie James Dio - chiamato a sostituire Ozzy Osbourne dopo la sua uscita dal gruppo, avvenuta nel 1979 -, in origine pubblicati rispettivamente nel 1980 e nel 1981, torneranno sui mercati sotto forma di edizioni deluxe contenenti rarità e inediti.

Come anticipazioni delle ristampe, oggi -13 gennaio - sono state rese disponibili all’ascolto le versioni live delle title track dei due dischi, ovvero quella di “Heaven and hell”, precedentemente pubblicata solo in Europa nel 1980 come b-side del singolo “Die young”, e quella di “The mob rules”, tratta da una registrazione inedita del concerto di Tony Iommi e soci andato in scena il 22 aprile 1982 al Portland Memorial Coliseum.

La ristampa di “Heaven and hell”, oltre all’album del 1980 rimasterizzato, includerà alcune rarità e tracce mai pubblicate prima in Nord America come - per esempio - le versioni di “Children of the sea” e “Die young”, registrate durante un concerto andato in scena nel 1980 a Hartford (Connecticut). Troveranno spazio anche alcuni brani live come - tra gli altri - “E5150” e “Neon knights”, precedentemente pubblicati nel disco dal vivo in edizione limitata del 2007, “Black Sabbath: Live at Hammersmith Odeon”.

L’edizione deluxe di “Mob rules” di prossima uscita conterrà la versione rimasterizzata del disco del 1981, un nuovo mix del brano che dà il titolo all’album e la registrazione integrale dello show del 1982 al Portland Memorial Coliseum, compresa la versione live di “The mob rules”, disponibile all’ascolto nel video riportato qui sotto.

Le ristampe di “Heaven and hell” e “Mob rules” saranno disponibili - separatamente - dal prossimo 5 marzo su tutte le principali piattaforme digitali, su CD e vinile.

Ecco la tracklist della ristampta di “Heaven and hell”:

Disc One: Original Album (2021 Remaster)

1. “Neon Knights”

2. “Children of the Sea”

3. “Lady Evil”

4. “Heaven and Hell”

5. “Wishing Well”

6. “Die Young”

7. “Walk Away”

8. “Lonely Is the Word”

Disc Two: Bonus Tracks

1. “Children of the Sea” – Live B-Side of “Neon Knights” *

2. “Heaven and Hell” – Live B-Side of “Die Young” *

3. “Lady Evil” – 7” Mono Edit (unreleased on CD)

Hartford Civic Center, Hartford, CT (August 10, 1980)

4. “Neon Knights” *

5. “Children of the Sea” *

6. “Heaven and Hell” *

7. “Die Young” *

Hammersmith Odeon, London (Dec 31, 1981- Jan 2, 1982)

8. “E5150”

9. “Neon Knights”

10. “Children of the Sea”

11. “Heaven and Hell”

Questa, invece, la tracklist della ristampa di “Mob rules”

Disc One: Original Album (2021 Remaster)

1. “Turn Up the Night”

2. “Voodoo”

3. “The Sign of the Southern Cross”

4. “E5150”

5. “The Mob Rules”

6. “Country Girl”

7. “Slipping Away”

8.

“Falling Off the Edge of the World”.

9. “Over and Over”

Bonus Tracks

10. “The Mob Rules” – Heavy Metal Soundtrack Version

11. “Die Young” – Live B-Side Of “Mob Rules” 7” *

12. “The Mob Rules” – New 2021 Mix **

Live At The Hammersmith Odeon London (31/12/81 – 2/1/82)

13. “Country Girl”

14. “Slipping Away”

15. “The Mob Rules”

16. “Voodoo”

Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

17. Intro **

18. “Neon Knights” **

Disc Two: Bonus Tracks – Live At Portland Memorial Coliseum, Portland, OR, April 22, 1982

1. “N.I.B.” **

2. “Children of the Sea” **

3. “Voodoo” **

4. “Black Sabbath” **

5. “War Pigs” **

6.

Drum Solo **.

7. “Iron Man” **

8. “The Mob Rules” **

9. “Heaven and Hell” **

10. Guitar Solo **

11. “Sign of the Southern Cross/Heaven and Hell” – Reprise **

12. “Paranoid” **

13. “Children of the Grave” **

*tracce precedentemente mai pubblicate prima in Nord America

**tracce precedentemente inedite