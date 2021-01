Marracash conferma: ‘Nuovo album nel 2021’

Intervistato nel corso della trasmissione di Radio Deejay #SayWaaad, Marracash ha confermato di avere in programma di pubblicare un nuovo album - ideale successore di “Persona” del 2019 - nel corso dell’anno appena iniziato: “Io ho un programma a breve termine che è di buttare fuori un altro disco”, ha spiegato il rapper nato in Sicilia ma residente a Milano, “L’ho già mezzo detto nei post [sui social] ma mai così solennemente.

Però è così. Ci sto lavorando da un po’, ho già parecchio materiale e la visione d’insieme. Sì, è a buon punto. E’ un disco diverso rispetto a ‘Persona’, che ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera: per me non è stato un punto di arrivo. Lo è anche stato, ma è stato soprattutto un inizio, anche in termini di confidenza con le mie capacità e di uscire dal canone del rap di cliché dal quale ho sempre cercato di uscire. Con ‘Persona’ ci sono riuscito del tutto, e il fatto che abbia avuto così tanto successo mi dà la forza per lanciarmi nel prossimo. Sarà di musica molto ‘mia’, diversa, anche nella forma, da quella di ‘Persona’”.

Pubblicato nell’ottobre del 2019, “Persona” si è rivelato l’album più venduto del 2020 in Italia davanti a “Famoso” di Sfera Ebbasta e “23 6451” di tha Supreme: alla realizzazione del disco hanno preso parte, in veste di ospiti, Gué Pequeno, Coez, Massimo Pericolo, Mahmood, gli stessi Tha Supreme e Sfera Ebbasta, Luché, Madame e Cosmo.