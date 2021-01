Lil Nas X racconta quella sera con Lizzo allo strip club...

Lil Nas X è stato ospite del Tonight Show condotto da Jimmy Fallon e, tra le altre cose, ha ricordato quanto si è divertito lo scorso anno dopo essersi imposto ai Grammy quando si è recato in uno strip club insieme a Lizzo.

L'interprete di "Old Town Road" agli scorsi Grammy si è aggiudicato il premio per il 'miglior video musicale' e la 'migliore performance di gruppo o duo pop' con Billy Ray Cyrus, mentre la rapper di Detroit ha trionfato nella categoria 'Best Urban Contemporary Album' con "Cuz I Love You" (leggi qui la recensione), oltre a vincere per la migliore performance pop da solista con "Truth Hurts" e la migliore performance R&B tradizionale per la canzone "Jerome".

Quando Jimmy Fallon gli ha chiesto quale è il ricordo più memorabile della serata dei Grammy, Montero Lamar Hill, questo il vero nome del 21enne rapper di Lithia Springs ha risposto: “Probabilmente quando sono andato in uno strip club con Lizzo. È stato un momento davvero fantastico. Suonavano le nostre canzoni e si spogliavano. È stata una notte pazza".

Lil Nas X ha anche fornito qualche informazione su cosa ci si deve aspettare dal suo album d'esordio che dovrebbe essere pubblicato entro il 2021 debutto. Ha detto: "Tratta nient'altro che di sesso". Ha prontamente aggiunto, "Sto scherzando. Parla di tutte le cose che ho vissuto, come il periodo prima della fama e quello dopo e quello che mi aspetto di vivere."

Solo qualche giorno fa, la sua "Old Town Road (Remix)", interpretata insieme a Billy Ray Cyrus, pubblicata il 5 aprile 2019, quattro mesi dopo la prima versione del brano, è stata certificata dall'industria dei discografici statunitensi come la canzone che ha ricevuto più dischi di platino della storia, ben quattordici. Sopravanzando "Despacito" di Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber che ne aveva ottenuti 'solo' tredici.