David Guetta, "Memories" è ancora una hit a 10 anni dalla prima uscita

E' uscito il remix di "Memories", sempre con Kid Cudi, il singolo più ascoltato nella ventennale carriera di David Guetta con oltre 6 milioni di streaming a settimana e, a dieci anni dalla sua pubblicazione, ancora nella top50 della classifica globale di Shazam. Da un mese a questa parte il singolo originale ha generato un enorme successo su Tik Tok, permettendo anche alle nuove generazioni di conoscere il brano. In tempi di Covid il suo testo ha significati importanti per il pubblico giovane: il legarsi ai ricordi durante i momenti difficili.

E, proprio per questo, David Guetta, riconosciuto come uno dei dj più importanti al mondo, ha deciso di pubblicarne una nuova versione più adatta al 2021 e l’ha eseguita per la prima volta durante il suo live streaming dal Musèe du Louvre di Parigi la notte di Capodanno raggiungendo oltre 20 milioni di persone. A novembre David Guetta è stato nominato il dj n. 1 al mondo della classifica dei Top 100 di DJ Mag, e ha ricevuto il Best Electronic agli EMA's con la performance più significativa dello show di MTV.

Il suo ultimo singolo 'Let's Love' con Sia, un inno all'amore in questi tempi bui, era il brano internazionale più suonato dalle radio in Italia. Il video musicale originale prodotto per "Memories" è stato girato a Miami e diretto dal regista Keith Scholfield. Il video mostra David Guetta e Kid Cudi sulla Byscane Boulevard, mentre le scene notturne sono state girate sulla 50 Northeast 11th Street Miami. .Kid Cudi nel video indossa una t-shirt dei Guns N' Roses, David Guetta invece, in una scena del video nella quale si esibisce, riprende il pubblico usando una vecchia videocamera.