Gioca al Monopoli di David Bowie

E' uscita qualche tempo fa una edizione del noto e storico gioco da tavolo Monopoli dedicata interamente a David Bowie.

Nella versione dedicata al musicista inglese morto il 10 gennaio 2016 - Rockol dedicherà l'intera giornata del 10 gennaio a un tributo per il quinto anniversario della sua scomparsa - invece di acquistare case e alberghi, le varie caselle sul tavolo da gioco rappresentano gli album di Bowie. Una volta che si entra in possesso di uno dei suoi album, si possono costruire palchi (invece di case) e stadi (invece di hotel). Le carte Imprevisti e Probabilità sono sostituite da quelle Sound e Vision, che portano, alternativamente, fortuna oppure malasorte ai giocatori che le pescano dal mazzo.

Particolarmente divertenti sono i pezzi del gioco che sostituiscono quelli tradizionali: ci sono il Major Tom di "Space Oddity" ricordato dal casco da astronauta, una cravatta arrotolata in ricordo dell'album del 1993 "Black Tie White Noise", una replica del cappello da Pierrot che Bowie indossava nel video di "Ashes to Ashes" e sulla copertina di "Scary Monsters (and Super Creeps)". Naturalmente, non poteva mancare il fulmine in onore di "Aladdin Sane", una stella per onorare il suo ultimo disco, "Black Star", e un teschio.

Quello dedicato a David Bowie non è l'unico Monopoli che la Hasbro ha dedicato al mondo della musica. In commercio è possibile trovarne dedicati a Kiss, Queen, AC/DC, Metallica e Beatles, anche in versione "Yellow Submarine".