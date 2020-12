Monopoli "rock" per una serata di Natale diversa

Quest'anno niente megatombola, a Natale - vietati gli assembramenti, bisognerà limitarsi alla compagnia dei familiari più stretti. Se volete provare a coinvolgerli nella vostra passione per il rock mettete in tavola un Monopoli (o Monopoly, per usare il nome originale) un po' particolare. Il gioco da tavolo della Hasbro è stato declinato in alcune versioni "speciali": sono in commercio l'edizione personalizzata sui Kiss, sui Queen, sugli AC/DC, sui Metallica (anche in versione "World Tour"), e (potevano mancare?) sui Beatles, anche in versione "Yellow Submarine". Buon divertimento!