John Fogerty: il video di "Weeping in the Promised Land", canzone sul 2020

John Fogerty ha pubblicato una nuova canzone ispirata da quanto è accaduto nel 2020, su come le nostre vite siano profondamente cambiate e dedicata a quanti hanno sofferto e stanno soffrendo con l'auspicio di un domani migliore. Il suo titolo è "Weeping in the Promised Land". Il brano è accompagnato da un video che alterna immagini relative ai tragici avvenimenti accaduti lo scorso anno a quelle del 75enne musicista californiano interpretare la canzone al pianoforte.

Sulla canzone Fogerty ha dichiarato: “Ho dato uno sguardo a ciò che è stato il 2020 e ho cercato di far emergere i miei sentimenti sul clima politico, Black Lives Matter, il Covid e su tutto quanto accaduto quest'anno. Gli amici muoiono, noi siamo bloccati a casa, siamo davvero in lacrime nella terra promessa".

Lo scorso dicembre, "Creedence Clearwater Revival’s Chronicle Vol. 1", uscito nel 1976, è stato l'ottavo album nella storia ad essere rimasto per oltre cinquecento settimane nella Billboard 200, la classifica di vendita statunitense.

Alcune storiche canzoni iconiche dei Creedence Clearwater Revival – ma anche del suo repertorio solista - hanno ricevuto nuova linfa dalle "Fogerty’s Factory", rivisitazioni dei classici della band statunitense fatte da Fogerty la scorsa primavera insieme ai tre figli per il Late Show di Stephen Colbert e Tiny Desk di NPR. Queste performance sono state successivamente pubblicate nell'album "Fogerty’s Factory" uscito a novembre.