"Cecchetto Festival", i 60 semifinalisti del "FestivalWeb" di Claudio Cecchetto

"Una cantante giovanissima di 14 anni, due gemelle ventenni nate per stupirvi, un’interprete intonatissima come non se ne sentono da anni e famose star del mondo web che si cimentano nella loro nuova avventura discografica. Non solo, anche quattro sorelle che intraprendono insieme la carriera musicale, un progetto discografico innovativo di un nuovo amico immaginario, il linguaggio universale di un rapper molto originale, un musicista sempre in missione e tutti i generi musicali che fanno parte del nuovo mondo dei “millennial”.

Da questo elenco verranno scelti i 24 Artisti che parteciperanno al Cecchetto Festival del 3-4-5 marzo".