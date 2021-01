Dirette televisive di Capodanno: fra gaffes e problemi tecnici, non solo da noi...

Gli incidenti di percorso che hanno punteggiato "L'anno che verrà", la diretta di Rai Uno del 31 dicembre condotta da Amadeus e Gianni Morandi (il microfono di Rita Pavone che non funziona, Gianni Morandi che si perde durante il duetto con Piero Pelù, la frase del testo di "Tranqui funky" 'sparita' dalla sovraimpressione sullo schermo) non sono pecche solo italiane.



Anche negli Stati Uniti, ieri sera - o meglio: la sera del 31 dicembre - qualche cosa non è andato per il verso giusto.

Cyndi Lauper, in scena per uno spettacolo di capodanno, ha iniziato il suo spettacolo con un duetto con Billy Porter (attore e cantante di musical) su "True colors" che ha suscitato molte perplessità e critiche feroci sui social: "Sembravano due bambini di otto anni che si esibiscono per i genitori", "hanno cantato come me quando faccio il karaoke da ubriaco", "peggio della pandemia"

ma anche l'esecuzione di "Hope" non è passata esente da critiche pesanti ("La pegiore performance della storia, proprio degna di questo 2020")

Non molto meglio è andata a Mariah Carey, che sempre in diretta TV ha cantato la classica e tradizionale "Auld lang syne", nota da noi come "Il valzer delle candele", dimenticandosi parte del testo (e improvvisando da navigata professionista): la vedete nel video qui sotto a 2'30"