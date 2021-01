Addio a Phyllis McGuire

Phyllis McGuire, l'ultima componente rimasta in vita del trio vocale The McGuire Sisters, è morta a 89 anni martedì scorso a Las Vegas. Era nata a Middletown, Ohio, in 1931. La cantante, che in passato aveva avuto una relazione con il boss mafioso Tom Giancana, viveva in una villa di 2.500 metri quadri, nel cui giardino svetta una replica della Torre Eiffel alta 14 metri.

Le McGuire Sisters (Phyllis, Dorothy - morta nel 2012 - e Christina - morta nel 2018) avevano iniziato la loro carriera nel 1935 cantando in chiesa e ai matrimoni; avevano firmato il primo contratto discografico con la Coral nel 1952.

Divenute molto popolari grazie anche alle numerose partecipazioni a programmi televisivi, si erano esibite di fronte a cinque Presidenti degli Stati Uniti (Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan e George H. W. Bush) e alla regina Elisabetta d'Inghilterra.

I loro maggiori successi sono stati "Goodnight, sweetheart, goodnight", numero 7 in classifica nel 1954

"Sincerely", numero uno in classifica nel 1955

e "Something's gotta give", numero 5 nello stesso anno.