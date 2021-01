Addio al "rapper mascherato" MF DOOM

E' il primo triste annuncio dell'anno, ma riguarda una scomparsa avvenuta il 31 ottobre scorso e solo ieri, 31 dicembre 2020, anunciata ufficialmente: quella di Daniel Dumile, il rapper britannico quarantanovenne più noto con lo pseudonimo di MF DOOM.

"Variety", la rivista del mondo dello spettacolo statunitense - Dumile si era trasferito negli USA in giovane età con la famiglia, per poi tornare stabilmente in UK nel 2009 - lo ha definito "uno degli esponenti più imprevedibili ed enigmatici dell'hip-hop indipendente".

Appassionato di fumetti della Marvel, aveva modellato la sua immagine pubblica su quella di Doctor Doom, il supercattivo, che infatti appare sulla copertina del primo album del rapper, "Operation: Doomsday" (è l'illustrazione di questo articolo) uscito nel 1999.

In una carriera ventennale fitta di collaborazioni e featuring - Danger Doom (con Danger Mouse), Doomstarks (con Ghostface Killah), JJ Doom (con Jneiro Jarel), NehruvianDoom (con Bishop Nehru), e Czarface Meets Metal Face (con Czarface) - oltre che di altri pseudonimi (King Geedorah, Viktor Vaughn), MF DOOM ha pubblicato solo sei album a suo nome, ma complessivamente la sua produzione è stata molto più abbondante (conta fra l'altro dieci album solo strumentali) e i featuring sono più di ottanta. Con i Gorillaz, per esempio, ha collaborato nel secondo album "Demon dayz", del 2005, nella traccia intitolata "November has come".

ma ha collaborato anche con Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead in "Retarded Fren"

Ad annunciare la scomparsa del musicista è stata la moglie; sono numerosi i colleghi del rapper ad aver già espresso il loro cordoglio, fra questi Danny Brown, Denzel Curry, DJ Premier, El-P, Flying Lotus, Ghostface Killah, JPEGMafia, Noname, Q-Tip, Questlove e Tyler, the Creator.

Qui un breve documentario sulla carriera di MF DOOM: