Mina canta la versione italiana di "This is me"

Poco prima del rituale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a poche ore dallo scoccare della mezzanotte che darà l'addio a questo indimenticabile 2020, Tim celebrerà i cento anni della telefonia italiana con uno spot in cui la testimonial per eccellenza dell'azienda di telefonia, Mina, canterà la versione italiana di "This is me", tema principale del film musicale 'The greatest showman'.

Il film - diretto da Michael Gracey e interpretato da Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson e Michelle Williams - narra la storia di Phineas Barnum, l'impresario che, nell'Ottocento, si 'inventò' il circo più famoso del mondo.

Non resta che attendere la giornata di domani per godere dell'interpretazione della oggi 80enne Tigre di Cremona di una canzone che vanta oltre cento milioni di riproduzioni su YouTube.