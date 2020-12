Gran Bretagna: boom di vendite per le audiocassette

La notizia del ritorno prepotente – almeno in Gran Bretagna – delle audiocassette era rimbalzata già la scorsa estate, ora, sempre dalla Gran Bretagna, dalle pagine online dell'NME, viene confermato il ritorno a nuova vita di questo supporto che si credeva praticamente estinto.

Secondo i nuovi dati forniti dalla British Phonographic Industry si evince che la vendita delle cassette è più che raddoppiata nel 2020 rispetto al 2019. La British Phonographic Industry ha infatti previsto che saranno 157.000 i nastri venduti nel Regno Unito entro la fine dell'anno.

Un dato che riporta indietro nel tempo fino al 2003, quando la compilation "Now 54" fu la più venduta su nastro. Le cassette maggiormente vendute del 2020 sono state "Chromatica" di Lady Gaga, "CALM" dei 5 Seconds of Summer e il secondo album di Yungblud "Weird". E' singolare notare come tutti gli album presenti nella Top Ten delle cassette più vendute dell'anno non siano il frutto di un effetto nostalgia, ma riguardino album pubblicati quest'anno.

Questa la classifica dei dieci album in cassetta più venduti in Gran Bretagna nel 2020:

1. Lady Gaga – ‘Chromatica’

2. 5 Seconds Of Summer – ‘CALM’

3. Yungblud – ‘Weird’

4. The 1975 – ‘Notes On A Conditional Form’

5. Blackpink – ‘The Album’

6. Selena Gomez – ‘Rare’

7. Kylie Minogue – ‘Disco’

8. Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’

9. Haim – ‘Women In Music Pt III’

10. The Streets – ‘None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive’

Non sappiamo se, e in quale maniera, questa notizia possa essere messa in relazione con quella riguardante le vendite dei dischi in vinile che segnano una crescita, in Gran Bretagna, rispetto all'anno precedente, per il tredicesimo anno consecutivo e quest'anno risultano essere le più alte dall'inizio degli anni Novanta.

I nuovi dati sul vinile rivelano che il 18% degli album acquistati nell'intero 2020 è stato in vinile, con 4,8 milioni di LP. Questi numeri sono in aumento del 10% rispetto ai dati del 2019.