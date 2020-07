UK: il ritorno delle audiocassette?

Una notizia curiosa dalla Gran Bretagna: le vendite di audiocassette preregistrate sono più che raddoppiate nel 2020. Praticamente scomparse dal mercato dal 2020, con l'affermazione dei supporti digitali registrabili, le audiocassette, o musicassette (gusci di plastica contenenti nastro magnetico, da ascoltare o nei registratori degli impanti audio domestici o attraverso lettori portatili tipo Walkman) preregistrate - che erano il supporto alternativo al vinile, potendo contenere ntorno ai 45 minuti di musica, equivalenti alle due facciate di un 33 giri in vinile - non erano granché rimpiante da nessuno. Erano maneggevoli grazie alle piccole dimensioni, ma il nastro offriva una qualità di registrazione di medio livello (sempre meglio dell'MP3, comunque...) e la meccanica provocava spesso danneggiamenti al nastro magnetico (quante ne sono state "mangiate" dai lettori installati sulle auto!)

Per un piccolo fenomeno di nostalgia, tuttavia, le musicassette non sono mai scomparse del tutto, e anzi negli ultimi anni stanno vivendo una sorta di revival, grazie anche ad alcune pubblicazioni ufficiali del Record Store Day.

Ebbene, nella prima metà del 2020 le vendite di audiocassette preregistrate sono aumentate, in UK, del 103% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Stiamo parlando di numeri minuscoli (63.000 pezzi venduti), che comunque fanno pensare che entro la fine dell'anno il numero dei pezzi venduti supererà i 100.000, per la prima volta dal 2003.

Ai primi cinque posti di una classifica limitata a questo supporto ci sono 5 Seconds of Summer, Lady Gaga, The 1975, Selena Gomez e Dua Lipa.

Un fenomeno di nicchia destinato a crescere, come fu per il vinile alcuni anni fa, o un piccolo fuoco di paglia?