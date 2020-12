Charlie Risso: tra sogno e materia, tra indie rock e dream pop

Un viaggio tra sogno fatto di dream pop, folk e indie rock. "Tornado" è il secondo disco di Charlie Risso, uscito per la label Incadenza. A quattro anni di distanza dal suo album d’esordio "Ruins of Memories", la cantautrice genovese torna allo scoperto con otto brani che spingono più in là la sua poetica indie folk e che la portano a sperimentare con altri suoni e nuove emozioni. Attiva fra la sua città natale, Milano e Londra, Charlie Risso è un’artista cosmopolita che, dopo aver approcciato la musica completamente da autodidatta, è riuscita a ricamarsi addosso un sound ammaliante e malinconico dove folk, alternative rock e pop si compenetrano senza sforzi e senza inganni. Perfettamente bilingue, l’inglese nelle sue canzoni conferisce al progetto un respiro internazionale, che richiama al rock nord europeo, permettendo a Charlie di poter annullare qualsivoglia confine geografico. Per Rockol ha suonato la canzone "Hollow Town".

Proprio come il tornado che ne ispira il titolo, il nuovo album dell’artista ligure è un turbinio di sensazioni e sapori, un vortice di malinconia e grinta che anela a una pace interiore difficile da raggiungere eppure possibile. Prodotto da Mattia Cominotto (già al lavoro con Meganoidi e Tre Allegri Ragazzi Morti) e dall’arrangiatore Tristan Martinelli, “Tornado” è un viaggio di parole e musica nei meandri degli stati d’animo. Come una nave che emerge dalle acque per affrontare impavida le onde del mare, così la chitarra di Charlie Risso si destreggia placida. "Le influenze sono tante: vanno dai Radiohead a Cat Stevens, passando per i Beatles e Nick Cave - ricorda Risso - il disco ha delle precise sonorità, che ho sin da subito avuto in mente e che poi ho sviluppato con Cominotto. È una musica energica in cui si possono trovare anche elementi magici sul fronte testuale. Ci sono canzoni che sembrano la colonna sonora di feste pagane in cui sentirsi liberi".