Il concerto in streaming dei Fleet Foxes per il solstizio d'inverno

Una voce, una chitarra, una splendida location, belle canzoni: certe volte non ci vuole molto per fare un bella performance in streaming. I Fleet Foxes, o meglio Robin Pecknold da solo, hanno presentato questa notte “Shore”, con un livestream a pagamento dalla St. Ann & the Holy Trinity Church in Brooklyn, NY, intitolato "A Very Lonely Solstice Livestream".

Il titolo fa riferimento al fatto che "Shore", l'ultimo disco della band è stato pubblicato esattamente tre mesi fa, nella data che coincide con l’equinozio d’autunno, il 22 settembre. Pecknold questa volta ha scelto l'inizio dell'inverno. Pecknold aveva raccontato al tempo:

Volevo fare un album che celebrava la vita che vince sulla morte, in onore dei nostri eroi musicali che abbiamo perduto, rendendo loro omaggio nei testi, e portandoli con me musicalmente, impegnandomi a vivere pienamente e vivacemente in un modo che a loro non è più concesso

Non sono ancora disponibili video della performance (che però si può vedere in differita per 72 ore). La performance si apre con un coro (con mascherine) che intona “Wading In Waist-High Water” e “Sunblind”. Pecknold in totale solitudine e con bellissime riprese della chiesa, esegue 12 canzoni, poco meno di un'ora. In scaletta anche due cover, "The Morning Of Your Life" dei Bee Gees e "Silver Dagger" di Joan Baez. Lo abbiamo visto e vi assicuriamo che ne vale la pena.

Questa la scaletta (i biglietti per il livestream si possono comprare qui)