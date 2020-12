Mika, concerto di Natale per beneficenza

Domani, mercoledì 23 dicembre, Mika terrà un concerto in streaming di beneficenza. Il cantante di origini libanesi si esibirà alle ore 16.00, sulla sua pagina Facebook e su quella di “Imagine For Margo – Children Without Cancer” cantando canzoni di Natale.

L'iniziativa, in diretta dal reparto pediatrico dell’Istituto Curie a Parigi, è stata organizzata a sostegno di Imagine For Margo, di cui il cantante è testimonial dal 2014.



Ad accompagnare Mika un piano e un coro gospel, 100 Voix, con cui si è già esibito allo scorso Festival di Sanremo. Questa la locandina dell'evento: