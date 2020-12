Beatles: guarda il trailer del documentario 'Get Back'

Il 27 agosto 2021 uscirà nei cinema il film documentario sui Beatles "Get Back" diretto dal regista Peter Jackson. Jackson per la sua realizzazione ha avuto accesso a oltre 60 ore di filmati inediti e a più di 150 ore di audio mai ascoltato. Con queste premesse la pellicola – che sarebbe dovuta uscire quest'anno, ma poi a causa della pandemia ha subito un ritardo - promette di essere uno di quei film 'assolutamente da vedere', per meglio comprendere l'universo musicale e non del quartetto di Liverpool. E il trailer condiviso da Jackson ha confermato questa impressione.

Avvalendosi dei filmati girati da Michael Lindsay-Hogg nel gennaio 1969, il documentario segue John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr mentre pianificano il loro primo spettacolo dal vivo in oltre due anni e rendiconta la scrittura e le prove di quattordici nuove canzoni, in origine destinate alla pubblicazione su di un album live. Il film presenta anche, per la prima volta per intero, l'ultima esibizione dal vivo dei Beatles sul tetto a Savile Row a Londra.

All'inizio del video Jackson spiega che lui e il suo team di produzione in Nuova Zelanda hanno ripreso a lavorare sul film dopo i rallentamenti causati dall'epidemia di coronavirus. Ha aggiunto inoltre che lui e il suo team sono "circa a metà" del processo di montaggio e che hanno deciso di condividere questa anteprima per mostrare "l'atmosfera e l'energia" del loro film.

Ha dichiarato Peter Jackson, già dietro la macchina da presa della saga dedicata al 'Signore degli anelli': "Volevamo regalare ai fan dei Beatles di tutto il mondo una festa per le vacanze, quindi abbiamo messo insieme questa anteprima di cinque minuti del nostro prossimo film 'The Beatles: Get Back'. Ci auguriamo che possa portare un sorriso sui volti di tutti e un po' di gioia tanto necessaria in questo momento difficile".

Negli scorsi giorni l'ex Beatle Paul McCartney ha pubblicato il suo ultimo album solista, "III" (leggi qui la recensione). Il mese scorso McCartney ha rivelato che si consulta ancora mentalmente con il suo ex compagno di scrittura John Lennon quando si tratta di mettere insieme e sviluppare nuove idee musicali. Ha dichiarato ad Uncut: "Abbiamo collaborato davvero per molto tempo, che penso, 'Ok, lui cosa ne avrebbe pensato? Cosa avrebbe detto?".