Come nascono le canzoni di Nick Cave?

Le canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole? Non nel caso di Nick Cave. Il cantautore australiano, frontman dei Bad Seeds, ha raccontato in una recente intervista concessa a "Interview Magazine" il processo creativo che porta alla nascita dei suoi testi. Lo ha fatto ricostruendo tassello dopo tassello tutte le fasi del processo stesso. Che appare meticolosissimo.

Questo il racconto di Nick Cave:

"Il mio processo di scrittura di testi è il seguente. Per mesi appunto idee su un taccuino con una penna a sfera media Bic di colore nero. Ad un certo punto, le canzoni iniziano a rivelarsi, a prendere una sorta di forma, avviene quando trascrivo i testi sul mio laptop. A questo punto inizia un lungo processo di lavorazione sulle singole parole: aggiungo versi, li tolgo e perfeziono il tono, fino a quando non completo la canzone".

Non finisce qui, però. Aggiunge infatti il cantautore:

"Poi prendo una delle pagine ritagliate dai vecchi libri di seconda mano e scrivo i testi con la mia macchina da scrivere. Quindi li aggiungo nel mio taccuino personalizzato, li numero e ci scrivo su la data".

Solo a questo punto la canzone può dirsi "ufficialmente" completata.

Nick Cave, il cui ultimo album, "Ghosteen", è uscito lo scorso anno, ha recentemente fatto sapere di aver scritto 12 litanie come libretto per una nuova opera da camera del compositore belga Nicholas Lens, con il quale aveva già collaborato nel 2014 per "Shell Shock". Il disco dell'opera, registrato dagli undici musicisti dell'ensemble diretto da Lens, è uscito lo scorso 4 dicembre.