Vasco Rossi racconta il suo primo concerto

L'attività di Vasco Rossi sui suoi canali social scorre incessante e molto interessante. Ci aveva lasciato ieri spoilerando, come ha detto lui, l'immagine di copertina del suo nuovo singolo, "Una canzone d’amore.., buttata via", che uscirà il primo giorno del nuovo anno, così da dare un benvenuto come si conviene al 2021 e, idealmente, chiudere alle spalle un 2020 che resterà triste e indelebile nel ricordo di chi l'ha sfortunatamente vissuto.

Oggi il cantautore emiliano ha voluto spostare l'attenzione dal futuro al passato per raccontare e ricordare i suoi primi concerti, le reazioni avute dal pubblico (non sempre proprio educato nei suoi confronti) e, soprattutto, le sue, di reazioni. Reazioni molto rock, come sempre.

Questo il suo 'amarcord' di giornata: