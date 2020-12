Guarda la copertina del nuovo singolo di Vasco Rossi "Una canzone d’amore.., buttata via"

Una decina di giorni fa Vasco Rossi aveva annunciato, urbi et orbi, tramite il suo account Instagram, che il primo gennaio sarebbe uscita una sua nuova canzone intitolata "Una canzone d’amore.., buttata via".

Ora, sempre per mezzo dei social network, il cantautore emiliano 'spoilera' la copertina del nuovo brano. Questo il testo del messaggio pubblicato dalla 68enne rockstar emiliana per il nuovo annuncio: "Questa è veramente abusiva come anteprima !! è arrivata la copertina del singolo. È bellissima !! ve lo spoilero subito... Una canzone d’amore buttata via. Fuori dal 1 gennaio 2021, l’anno della rinascita".

"Una canzone d’amore.., buttata via" sarà presentata al pubblico per la prima volta nello speciale condotto dal ballerino Roberto Bolle che andrà in onda a Capodanno su Rai1. L'ultimo album di inediti pubblicato da Vasco Rossi è "Sono innocente" (leggi qui la recensione), uscito agli inizi di novembre del 2014. In questo lasso di tempo ha pubblicato dischi dal vivo, raccolte e singoli: "La verità" e "Se ti potessi dire".