I Twenty One Pilots pubblicano una canzone per augurare a tutti buon Natale

Pubblicato oggi, il nuovo singolo “Christmas Saves The Year” dei Twenty One Pilots è accompagnato da un video che mostra in sequenza diverse foto e immagini a tema natalizio, tutte passate attraverso un filtro vintage che crea immediatamente un’idea di calore e bei ricordi. Gli stessi Twenty One Pilots hanno spiegato che la canzone è stata scritta e registrata a casa del cantante, Tyler Joseph. Il duo, composto da Joseph e Josh Dun, racconta dell'ottimismo che si ritrova a Natale, soprattutto dopo un anno tumultuoso come è stato quello che stiamo vivendo. Condividendo riflessioni nostalgiche cantano: "Perché tutti vogliono tornare a casa quest'anno / Anche se il mondo sta crollando ... Stai tranquillo, Natale salva l'anno".

Ieri Joseph ha preso parte a un torneo di beneficenza di Fortnite in live streaming su Twitch, dove ha rivelato una nuova gamma di emoticon basate sulla loro mascotte “Ned”, comparsa per la prima volta nel videoclip di "Chlorine" l'anno scorso e presente nei loro live. Le emoji presentano Ned in diverse versioni, tra cui un cappello da Babbo Natale e con le corna da renna. “Ned è una figura molto importante per noi. È nostro amico da un po', ora lo stiamo solo presentando al mondo e i nostri fan lo hanno già fatto proprio", ha spiegato Joseph in un'intervista. "È stato davvero bello da vedere."