Le 10 canzoni migliori dell'anno, secondo Pitchfork

Tempo di classifiche di fine anno, come già vi abbiamo detto. Anche la redazione della rivista online statunitense Pitchfork ha scelto quelle che ritiene le 100 migliori canzoni del 2020 (o almeno del 2020 fino al 30 novembre). Vi facciamo ascoltare le prime dieci, in ordine dalla decima alla prima.

10. Waxahatchee: “Fire”

9. Phoebe Bridgers: “Garden Song”

8. Perfume Genius: “Describe”

7. Yves Tumor: “Gospel for a New Century”

6. Bob Dylan: “Murder Most Foul”

5. Bad Bunny: “Safaera” [ft. Jowell & Randy and Ñengo Flow]

4. Megan Thee Stallion: “Savage Remix” [ft. Beyoncé]

3. Fiona Apple: “I Want You to Love Me”

2. Christine and the Queens: “People, I’ve been sad”

1. Cardi B: “WAP” [ft. Megan Thee Stallion]