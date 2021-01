David Bowie, cinque canzoni (+1) per gli Astronettes

Ava Cherry faceva la modella, e incontrò Bowie a Parigi nel 1973: si dice che sia stata lei a ispirare "Rebel rebel". Per Bowie fece la corista (nel "1980 Floor Show" e nell'album "Young Americans").

Bowie scrisse per lei alcune canzoni, destinate a un progetto di band (gli Astronettes: Ava Cherry, Geoff MacCormack, Jason Guess), che vennero registrate dallo stesso Bowie, e sotto la sua direzione come produttore, con Mike Garson, Aynsley Dunbar, Herbie Flowers, Mark Prichard, Luis Ramirez nel novembre del 1973 agli Olympic Studios di Londra; ma non furono mai completate e pubblicate ufficialmente all'epoca.



Uscirono nel 1995 su CD su etichetta Golden Years.

L'album conteneva 12 canzoni, di cui sei scritte da Bowie: di queste, una ("I am a laser") verrà rielaborata in "Scream like a baby", per l'album "Scary monsters" del 1980; e in una di esse - "I am divine" - c'è anche la voce di Bowie.

"I Am A Laser"

"Having A Good Time"

"People From Bad Homes"

"Only Me"

"Things To Do"

"I Am Divine" (Vocals – David Bowie)