David Bowie, cinque cover postume

Anche dopo la morte il repertorio di David Bowie è stato oggetto di riletture e cover. Eccone cinque, scelte da Maurilio Giordana, titolare del blog My Way.

Depeche Mode - Heroes



Nel settembre del 2017 i Depeche Mode hanno pubblicato on line la loro cover di "Heroes" in occasione del quarantesimo "compleanno" della versione originale. La band inglese ha anche eseguito il brano dal vivo in oltre 60 date del "Global Spirit Tour".

Bruce Springsteen - Rebel Rebel



Il 16 gennaio del 2016 Bruce Springsteen inaugura a Pittsburgh, in Pennsylvania, il suo «The River Tour». Bowie è scomparso da pochi giorni e il Boss lo saluta nel primo bis della serata, con una energica cover della celebre "Rebel Rebel".

The Flaming Lips - Space Oddity



I Flaming Lips rendono omaggio a David Bowie nell'aprile del 2016 con una questa versione molto psichedelica di "Space Oddity". Il video è stato girato nella Crestwood Vineyard Church di Oklahoma City.

Lorde - Life On Mars?



Il 24 febbraio del 2016 in occasione dei Brit Awards, Lorde rende omaggio a David Bowie sul palco della O2 Arena di Londra, con la cover di "Life On Mars?" eseguita insieme ad alcuni storici musicisti di Bowie.



Greta Van Fleet – The Jean Genie



Nel febbraio del 2018 il celebre dj statunitense Howard Stern trasmette per SiriusXM una puntata speciale del suo show interamente dedicata a David Bowie e alla quale partecipano artisti del calibro di Peter Frampton, Todd Rundgren, Daryl Hall e i Biffy Clyro.

Tra le cover più apprezzate della serata c'è questa versione di "The Jean Genie" eseguita dai Greta Van Fleet.