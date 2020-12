X Factor 2020, ecco chi va in finale. Mika: "Hell Raton ha avuto il Covid"

La (presunta) polemicuccia che ha preceduto la seminfinale di X Factor era la presenza di Alberto Ferrari dei Verdena. Scandalo! Un cantante rock a X Factor!

Cominciamo da qua: tranquilli, non è successo nulla. Anzi: è stata inutile. Manuel Agnelli, che produsse il secondo disco della band bergamasca, ha convinto Alberto Ferrari a duettare con i suoi Little Pieces of Marmelade su "Muori delay", presentandolo come "il mio chitarrista preferito al mondo". Peccato poi che praticamente non si sia visto né sentito: è stato ignorato dalla regia. È come se non fosse mai successo - ma se proprio volete, potete vedere il video qua.

Anzi, è successo che i Little Pieces of Marmelade sono andati in finale, dopo che per buona parte della della serata se ne è parlato al passato, come se fossero già destinati all'eliminazione. Persino Manuel Agnelli era incredulo. Un riscarcimento dopo l'eliminazione del Melancholia, la band candidata alla vittoria finale ed eliminata a sorpresa settimana scorsa con conseguente incazzatura del leader degli Afterhours.

Dopo due manche - una con gli ospiti (anzi, i "feat") e una con le "my song" - sono andati al ballottaggio MyDrama e Blind. È stata eliminata MyDrama ed è salvato Blind. Inevitabile: viene dato per vincitore designato dalle prime puntate ed è l'unico che con qualche numero in classifica...

I finalisti sono quindi Little Pieces of Marmelade (Agnelli), Blind (Emma), Casadilego (Hell Raton) e e Naip (Mika). Un manuale Cencelli, la soluzione più politicamente corretta possibile: ogni giudice ha un concorrente in finale.

Nel post-puntata, l'Hot Factor condotto da Daniela Collu, gaffe di Mika che si lascia sfiggire che Hell Raton ha avuto il Covid. Il rapper, tra l'imbarazzo suo e del collega, spiega che è successo prima dei live, e che ha dovuto lavorare a distanza con i suoi concorrenti, aiutato da Emma.

Appuntamento per la finale alla prossima settimana, 10 dicembre. Ovviamente, non si svolgerà al Forum come gli anni scorsi ma sempre neglo stessi studi presso l'ex Area Expo.