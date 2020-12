Blackpink, uno show in streaming: il k-pop sfida Dua Lipa

Le stelle del k-pop, le Blackpink, che hanno già raggiunto diversi record nell'ultimo anno, hanno un altro traguardo da aggiungere all'elenco: si esibiranno in un grande concerto in live streaming che mira a fare il pieno. La scaletta per il concerto del 27 dicembre, intitolato "The show", conterrà molte tracce della nuova uscita della band, "The Album", e andrà in scena alle 6 del mattino per il fuso orario italiano, in Korea sarà mezzogiorno. A partire da oggi, i fan di tutto il mondo possono acquistare l'accesso allo show visitando il canale YouTube ufficiale della band e facendo clic su "Iscriviti" all'abbonamento sul sito web di YouTube o sull'app YouTube per Android. I fan hanno due opzioni di acquisto, standard e plus, per accedere all'esperienza. "Volevamo concludere l'anno con qualcosa di molto speciale per i nostri fan che ci stavano aspettando così pazientemente. Speriamo che tutti possano godersi comodamente il nostro primo concerto in live streaming da casa", ha spiegato il gruppo, una vera celebrità in Korea. “Studio 2054”, l’evento online dello scorso 27 novembre con protagonista Dua Lipa è stato seguito da oltre cinque milioni di persone. Il risultato ha superato, non di poco, quello conseguito nel giugno scorso dai BTS, la boy band coreana che per il concerto online “Bang Bang Con: The Live” aveva raccolto oltre 750mila spettatori. Ora tocca alle Blackpink.

Le quattro componenti del gruppo si chiamano Kim Jisoo (25 anni), Jennie (24 anni), Rosé (23 anni) e Lisa (23 anni). Sono nate tutte circa a metà anni ’90. Questi sono naturalmente i nomi d’arte con i quali sono note nel mondo dello spettacolo. Sono tutte di origini coreane tranne Lisa, che è thailandese. Inoltre Rosé è nata in Nuova Zelanda, ma da genitori coreani. Le quattro sono state le uniche componenti del gruppo fin dall’inizio, e si esibiscono come Blackpink sempre insieme. Il debutto ufficiale avviene l’8 agosto 2016, dopo un’attenta promozione. Diverse canzoni sono accompagnate da coloratissimi e modernissimi video musicali di sicuro impatto, è una costante del k-pop. Hanno pubblicato due progetti: nel 2018 "Blackpink in Your Area" e quest'anno "The Album".