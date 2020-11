Queen e Freddie Mercury: "Bohemian Rhapsody" è disponibile in streaming

Mentre in questi giorni si ricorda la morte del frontman dei Queen (avvenuta il 24 novembre 1991), si torna a parlare del biopic "Bohemian Rhapsody", pluripremiato agli Oscar 2019 e già diffuso in formato fisico nel marzo dello stesso anno, e poi approdato in digitale ma a pagamento.

A due anni dall'uscita, il film è ora disponibile per la visione gratuita (a patto di avere l'abbonamento, ovviamente), su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon.

Del film si è discusso molto al tempo e si continua a discutere anche nell'ulitimo periodo - con le voci di un sequel innescate dal suo successo e bocciate più volte dai membri supersiti della band.

Al tempo della sua uscita e nei mesi successivi la discussione è stata centrara incece soprattutto attorno al rispetto della storia dei Queen, alla scena dei Live Aid e a Rami Malek, che per la sua interpretazione ha vinto pure l'Oscar per il miglior attore protagonista.

Un'altra delle quattro statuette che il film ha ricevuto è stata quella per il miglior montaggio - e pure questa ha fatto molto discutere: più gli appassionati di cinema, che quelli di musica, in realtà. La tesi che il montaggio del film sia pieno di errori tecnici, e che quindi non meritasse la statuetta.

La tesi gira dal giorno dopo della cerimonia, e la scena su cui sono concentrate le critiche è quella di questa foto, quella in cui la band - guidata da un Freddie Mercury che sfoggia un vistoso giubbotto di pelle bianco - incontra il futuro manager John Reid. Negli ultimi giorni, però, è stato diffuso in rete questo lungo video di 13' che spiega nel dettaglio questi errori. Vale la pena di essere guardato, perché spiega in maniera semplice ed efficace come vegono girate e montate le scene, e dove ha sbagliato "Bohemian Rhapsody".