X Factor, i Melancholia dopo l'eliminazione: "Le polemiche hanno offuscato la musica"

"Le polemiche hanno offuscato la musica": lo dicono i Melancholia in un'intervista concessa a "Il Messaggero" - pubblicata oggi sulle pagine del quotidiano romano - all'indomani dell'eliminazione da X Factor 14. Data per favorita alla vittoria finale, la band umbra capitanata dalla cantante Benedetta Alessi (22 anni), supportata da Manuel Agnelli, è stata eliminata a sorpresa nell'ultima puntata del talent di SkyUno, andata in onda giovedì sera. L'eliminazione è diventata un caso. Il gruppo è finito a rischio eliminazione dopo l'esibizione sulle note di "Hunter" di Bjork, che nella versione dei Melancholia non è stato gradito da Mika (capitano della squadra degli Over 25). Quando il conduttore Alessandro Cattelan ha letto il verdetto relativo ai risultati del televoto e i Melancholia sono risultati essere i meno votati, finendo così al ballottaggio contro N.A.I.P. (della squadra del cantante libanese, il meno "streammato" della settimana), il leader degli Afterhours ha manifestato il suo disappunto e accusato Mika di aver messo in cattiva luce con il suo giudizio il gruppo. Al ballottaggio Agnelli ha salvato la sua band, Mika difeso il suo cantante, Emma ha eliminato N.A.I.P. e Hell Raton, il cui giudizio era determinante, ha deciso di affidare agli spettatori la scelta finale: il pubblico ha salvato N.A.I.P. ed eliminato i Melancholia. A quel punto è esplosa la rabbia del cantante degli Afterhours, che nel corso del programma ha anche attaccato frontalmente lo stesso Hell Raton: "Non conosci niente". Ma lo slogan di X Factor 14 non era "la musica al centro"? La band, nell'intervista, risponde:

"È quel che ci chiediamo anche noi. Il bancone dei giudici tremava. Man mano che si andava avanti con le puntate le critiche rivolte ai concorrenti delle altre squadre si facevano sempre più fastidiose. Non sappiamo se dietro la scelta di Hell Raton ci sia stato un preciso ragionamento. A Hot Factor (il programma che va in onda subito dopo la fine della puntata e che raccoglie i commenti a caldo dei giudici e degli eliminati, ndr) ha spiegato di non aver avuto il coraggio di scegliere tra noi e N.A.I.P. Ci auguriamo che sia stato sincero".

La stessa cantante dopo l'eliminazione si è sfogata in studio, dicendosi "incazzata nera":

"La botta emotiva è stata forte. Ho dato sfogo ai peggiori istinti. Ma in realtà c'è più delusione che rabbia. A X Factor avevamo un palco dove suonare. Ora, con i concerti fermi, non sappiamo cosa fare".

Sui social i fan del gruppo continuano a protestare per l'eliminazione (la scorsa settimana Snai la quotava addirittura a 100: decisamente improbabile) e firmano petizioni per chiedere alla produzione di riammettere i Melancholia in gara o di riconteggiare i voti del televoto: