"Mina dov'è", l'omaggio alla Tigre dei Gemelli di Guidonia

È online il videoclip “Mina dov’è?” (Zara Edizioni), il primo brano inedito dei Gemelli di Guidonia con il featuring di Alessandro Bellati, disponibile in tutti i digital store e su tutte le piattaforme streaming

Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, intrattenitori, cantanti e conduttori radiofonici, attenti alla storia della musica italiana, omaggiano con questo singolo la "Tigre di Cremona" che quest'anno ha festeggiato i suoi primi 80 anni.

E' una surreale favola musicale che reclama il ritorno live di Mina, nata dalla penna di Gianfranco Fasano, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti, ricca di riferimenti stilistici, a partire dalla voce del cantautore Alessandro Bellati che, alla maniera di Enrico Maria Papes de I Giganti, spinge l'ascoltatore amante del "vintage" a sentirsi coinvolto in una sorta di ritorno al futuro, immaginando "con un unico live, da milioni di like" di riascoltare Mina.

“Mina dov’è?” suona come un pezzo surf ma di oggi, anche grazie a musicisti come Mario Guarini al basso, Davide Pettirossi alla batteria, Max Rosati alle chitarre e al missaggio, e Claudio Zitti al pianoforte e alle tastiere che, oltre agli arrangiamenti con Franco Fasano, ha curato per Zara Edizioni la produzione artistica.

I Gemelli di Guidonia, oggi alla conduzione di “Tre per 2” in onda ogni weekend su Rai Radio2, cominciano la loro avventura artistica in teatro, nel 2006, insieme a Enrico Montesano. Del 2013 è l’incontro artistico con Fiorello che li vuole accanto a sé alla sua "Edicola Fiore", e che si trasforma in un lungo sodalizio: lo affiancano per tutte le puntate sul web e anche quando l’Edicola sbarca dapprima su Radio 2 e poi su Radio 1 con il nome “FuoriProgramma”. Nel 2015 entrano nel cast dell’ultimo tour teatrale dello showman “L’ora del Rosario” e l’anno successivo sono ancora protagonisti al suo fianco all’Edicola, in onda su Sky Uno e TV8. Nel 2018 e 2019 lo accompagnano nella nuova avventura su Radio Deejay "Il Rosario della sera", e “Viva RaiPlay” in onda su RaiUno e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Intanto I Gemelli approdano alla semifinale del programma di Canale 5 “Tu si que vales”, e debuttano con grande successo in teatro con lo spettacolo “Disco-patia… dica 33 giri", con la regia di Antonello Costa. Nel 2020 sono a Sanremo nel cast de “L’altro Festival” condotto da Nicola Savino in onda su RaiPlay e tra i protagonisti dell’ultima edizione di Made in Sud su Rai2.