Van Der Graaf Generator: esce il volume 'Van der Graaf Generator On Track'

Il prossimo 30 novembre verrà pubblicato un nuovo libro sugli alfieri del prog britannico Van der Graaf Generator a cura dello scrittore statunitense Dan Coffey, intitolato 'Van der Graaf Generator On Track'. Nel volume verranno presi in esame tutti gli album e ogni canzone della band, che ha ormai oltre cinquanta anni di storia alle spalle.

Il comunicato stampa della casa editrice presenta il lavoro in questo modo: "Questo libro esplorerà ciò che questi musicisti e legioni di devoti fan hanno trovato così stimolante nel corso degli anni: verranno discussi tutti gli album dei Van der Graaf Generator, compresi "Pawn Hearts" e "Godbluff", nonché diversi album solisti di Hammill cruciali per la storia dei Van der Graaf Generator, inclusa una manciata di registrazioni live essenziali, esperimenti e collaborazioni. Niente di simile a questa analisi della band è stata pubblicata in precedenza, questo libro si rivelerà una guida inestimabile per navigare nel labirinto sonoro dei Van der Graaf Generator."