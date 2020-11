Ecco le canzoni più ricercate di sempre su Shazam

E' "Dance Monkey" di Tones And I il brano più ricercato di sempre sulla app di identificazione musicale Shazam: a farlo sapere sono i gestori della stessa app, che hanno reso noto l'elenco delle cento canzoni più richieste dagli utenti. Dalla sua pubblicazione, avvenuta nel maggio del 2019, la popolare hit - salita in vetta alle classifiche di quasi tutti i paesi occidentali - è stata sottoposta al software la bellezza di oltre 36 milioni di volte. "Prima di 'Dance Monkey' non avevo praticamente un seguito", ha spiegato Toni Watson - questo il nome all'anagrafe dell'artista - a Variety, commentando il record: "Grazie a Shazam ho avuto la possibilità di raggiungere un grande numero di persone allargando la mia fan base, cosa che mi ha permesso di costruire una carriera".

In seconda posizione si è piazzato il remix di "Prayer In C" di Lilly Wood firmato da Robin Schulz:

Sulla terza piazza si è issata "Let Her Go" del cantautore britannico Passenger, pubblicata in origine all'interno dell'album del 2012 "All the Little Lights":

Ed Sheeran e Macklemore & Ryan Lewis sono gli unici artisti che possano vantare più di un titolo nell'elenco dei primo venti brani più ricercati, tutti pubblicati - occorre osservare - negli ultimi dieci anni: il cantautore britannico è presente nella classifica con "Thinking Out Loud", "Shape Of You" e "Perfect", mentre il due rap di Seattle è stata capace di piazzare nella chart "Thrift Shop" e "Can’t Hold Us".

Ecco, di seguito, le venti canzoni più ricercate di sempre su Shazam a novembre del 2020:

‘Dance Monkey’ di Tones And I

‘Prayer In C (Robin Schulz Remix)’ di Lilly Wood and The Prick & Robin Schulz

‘Let Her Go’ di Passenger

‘Wake Me Up’ di Avicii

‘Lean On’ di Major Lazer feat. MØ & DJ Snake

‘Thinking Out Loud’ di Ed Sheeran

‘Cheap Thrills’ di Sia

‘Somebody That I Used To Know’ di Gotye feat. Kimora

‘This Girl’ di Kungs & Cookin’ On 3 Burners

‘Take Me To Church’ di Hozier

‘Shape Of You’ di Ed Sheeran

‘All Of Me’ di John Legend

‘Perfect’ di Ed Sheeran

‘Can’t Hold Us’ di Macklemore & Ryan Lewis

‘Rather Be’ dei Clean Bandit feat. Jess Glynne

‘Thrift Shop’ di Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz

‘Faded’ di Alan Walker

‘Roses (Imanbek Remix) di SAINt JHN

‘Cheerleader (Felix Jaehn Remix) di Omi

‘Someone You Loved’ di Lewis Capaldi

Tones And I ha annunciato proprio oggi, mercoledì 18 novembre, il nuovo singolo "Fly Away", brano che sarà incluso nel prima album di prossima uscita dell'artista australiana:

“Questa canzone trae ispirazione dalla contrapposizione tra il modo in cui pensavo mi sarei sentita e il modo in cui mi sento veramente”, ha spiegato al riguardo la Watson: “Penso sia davvero potente, almeno per me. Si tratta della più vera e genuine felicità, di ciò di cui pensiamo di aver bisogno per essere felici contro ciò che realmente vogliamo. La verità è che vogliamo sempre qualcosa e lo desideriamo solo perché pensiamo che potrà rendere felici, ma non è mai così facile”.