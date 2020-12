Beatles, i dischi di Natale per il fan club: 1970

Ora del dicembre del 1970 i Beatles non erano più un gruppo. L’Official Beatles Fan Club, tuttavia, si sentì in dovere di inviare un ultimo "Christmas Record" a quanti avevano pagato la quota di iscrizione. Fu per questo che si decise di inviare ai soci del club un album che raccogliesse tutti i sette "Christmas Records" usciti fra il 1963 e il 1969.

Per ragioni di economia, di praticità o di tempo, tuttavia, il master dell’album non fu realizzato partendo dai nastri originari con i quali erano stati prodotti i flexi disc, ma utilizzando appunto direttamente i flexi disc accuratamente archiviati dalla segretaria del Club, Freda Kelly. Il che, inevitabilmente, influì in maniera negativa sulla qualità finale del 33 giri.



La versione del LP che fu spedita ai fan britannici era una sorta di remake della copertina di "A hard day's night": cinque file, su fondo blu, di cinque fotine quadrate ciascuna; le prime quattro file di foto avevano come protagonisti, nell’ordine dall’alto in basso, John, Paul, George e Ringo ritratti in cinque momenti diversi della loro carriera, quindi con look differenti; la quinta fila aveva quattro fotine di gruppo e, nel quinto quadrato, la scritta "The Beatles Christmas Album". Il titolo del long playing, però, era "From Then to You", ed era scritto in alto sul retro della copertina, che riproduceva, ingrandita, la copertina del primo flexi disc della serie, quello del 1963.

La copertina utilizzata per la spedizione del 33 giri ai fan americani aveva invece sul fronte la scritta "The Beatles Christmas Album" e la riproduzione delle copertine dei flexi disc dal 1964 al 1969, che erano riprese anche sul retro, in dimensioni leggermente più grandi.



L’etichetta del disco era quella classica con il logo della Apple (la mela intera per la facciata A, la mela tagliata a metà per la facciata B); i primi quattro Christmas Record erano le quattro tracce della facciata A, gli altri tre erano le tracce della facciata B. Il numero di catalogo era anche stavolta doppio: LYN 2153 e LYN 2154.

L’album – chiamatelo come volete, "From Then to You" o "The Beatles Christmas Album" – è stato oggetto di numerose riedizioni non autorizzate, ovvero bootleg; ed è ancora in attesa di una ripubblicazione ufficiale da parte della Apple.

Che però, nel 2017, ha messo in circolazione un'edizione speciale numerata in box dei 45 giri dei "Christmas Records"; è quella che potete vedere qui sopra.



Franco Zanetti

Il testo di questo articolo è tratto, per gentile concessione dell'editore e dell'autore, da "Il Natale dei Beatles", di Renzo Stefanel e Franco Zanetti, pubblicato da Giunti nel 2016.