Gli Zen Circus suonano “Appesi alla luna” in esclusiva per Rockol

Gli Zen Circus non hanno scelto un pezzo qualunque per i nostri lettori. Hanno deciso di suonare “Appesi alla luna”, il primo singolo di lancio del loro nuovo progetto. Dentro c’è tutta la poetica degli Zen (leggi qui la nostra intervista): lo sguardo disincantato e i pezzi di vetro in cui tutti, in qualche modo, possono rispecchiarsi. Non c’è rabbia, ma è presente un distacco, la ricerca di un ruolo, la piccolezza di una singola persona davanti “a milione di miliardi di destini”.

“L’ultima casa accogliente”, in uscita oggi, venerdì 13 novembre, a due anni di distanza da “Il fuoco in una stanza”, si presenta come un album denso di significato, musicalmente potente e ricco di sfumature, come quelle dei corpi ingabbiati o liberati di cui parlano le nove canzoni del progetto di Andrea Appino, Ufo e Karim. “È un album figlio di grandi cambiamenti che mette al centro il tema del corpo – ha raccontato Appino – la prima canzone è “Catrame”, parte solo con la voce, che è la principale manifestazione di ogni corpo. La voce. Ci sono parole che pesano. Si parla di tumori. Dell’accettazione, che ci permette di vivere. Vicino a me ho avuto corpi malati, corpi trasformati, corpi pieni d’amore. E tutto è in continua trasformazione”.